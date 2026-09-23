GERENZANO – Un’auto fuori strada, un campo attraversato e la corsa terminata contro la recinzione di un’abitazione, dove la vettura è rimasta letteralmente incastrata. È lo spettacolare incidente avvenuto nelle prime ore di sabato nella zona di via Risorgimento a Gerenzano e che ha riacceso le proteste dei residenti sulla sicurezza stradale. A segnalare l’accaduto al giornale è proprio uno degli abitanti della zona. Secondo quanto riferito dal residente, erano circa le 6 quando una giovane automobilista avrebbe perso il controllo della vettura finendo fuori strada.

L’auto è uscita dalla carreggiata e ha proseguito la propria corsa attraversando un campo, sino a raggiungere la proprietà privata e finire contro la recinzione. Una dinamica decisamente impressionante, considerando anche la posizione nella quale è rimasto il veicolo. Fortunatamente, sempre in base alla testimonianza giunta al giornale, le conseguenze per la conducente sarebbero state limitate: la giovane non avrebbe riportato ferite gravi. L’episodio ha però fatto nuovamente scattare l’allarme tra chi vive in via Risorgimento. «Da sempre, ma soprattutto negli ultimi tempi, c’è un incidente ogni mese e mezzo più o meno», sostiene il residente, secondo il quale la situazione sarebbe già stata segnalata più volte all’Amministrazione comunale chiedendo interventi per aumentare la sicurezza.

«Abbiamo chiesto più volte al Comune di prendere provvedimenti, ma senza nessun risultato», è la protesta. L’incidente di sabato viene considerato dagli abitanti l’ennesimo campanello d’allarme, anche perché questa volta la vettura, dopo essere uscita di strada, ha raggiunto la recinzione di una proprietà.

Da qui la decisione di provare a mobilitare il quartiere. I residenti stanno infatti valutando di promuovere una petizione con una raccolta firme da presentare al Comune di Gerenzano, chiedendo provvedimenti per rendere più sicura la zona e ridurre il rischio di nuovi incidenti.

23092026