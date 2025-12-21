GERENZANO – Domenica 14 dicembre la palestra delle scuole medie di Gerenzano ha ospitato il tradizionale concerto di Natale del corpo musicale Santa Cecilia, realizzato in collaborazione con il gruppo majorettes. Un appuntamento molto partecipato, che ha richiamato numerosi cittadini e famiglie, confermandosi come uno dei momenti più sentiti del calendario culturale locale.

Il programma del pomeriggio si è aperto con alcuni brani che hanno voluto richiamare e valorizzare l’importante esperienza vissuta lo scorso novembre, quando il corpo musicale ha avuto l’opportunità di lavorare con il direttore statunitense Jack Stamp nell’ambito di una masterclass particolarmente significativa sotto il profilo musicale e formativo. Un’occasione di crescita che ha lasciato un segno evidente anche nell’esecuzione proposta al pubblico, apprezzata per precisione e maturità interpretativa.

Successivamente il concerto è entrato nel vivo dell’atmosfera natalizia, con l’esecuzione di brani celebri e molto amati come White Christmas e Last Christmas. Le esibizioni della banda si sono alternate a quelle del gruppo majorettes, che hanno saputo coinvolgere i presenti con coreografie dinamiche e d’effetto, incantando il pubblico non solo con la loro bravura nell’esecuzione tecnica, ma anche con l’eleganza e la spettacolarità delle performance.

Nel corso dell’evento ha trovato spazio anche il saggio degli allievi del corpo musicale Santa Cecilia. I giovani musicisti si sono esibiti in due brani natalizi, offrendo una prova del lavoro svolto durante l’anno e ricevendo un caloroso incoraggiamento da parte del pubblico presente.

Un momento particolarmente significativo è stato infine dedicato alla consegna di una targa-ricordo a Cristina Mondini, flautista e insegnante della scuola allievi, per celebrare i suoi primi 50 anni di attività all’interno del corpo musicale. Un riconoscimento sentito, che ha voluto rendere omaggio a un lungo percorso di impegno, passione e dedizione alla musica e alla formazione delle nuove generazioni.

Il Concerto di Natale si è così confermato non solo come evento musicale, ma anche e soprattutto come occasione di incontro e condivisione, a sottolineare, come ricordato dalla sindaca Stefania Castagnoli, l’importanza della realtà del corpo musicale per l’intera comunità gerenzanese.

