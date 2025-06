GERENZANO – Un cortile gremito e un pomeriggio di sole hanno fatto da cornice al tradizionale concerto d’estate del corpo musicale Santa Cecilia accompagnato dalle esibizioni delle loro majorettes, che questa volta si è tenuto in una sede inusuale: il cortile dell’Auditorium di via A. Manzoni.

Ad aprire l’evento è stato il Saggio degli allievi, che si sono esibiti con grande impegno e non poca emozione sia in gruppo che divisi per sezione o singolarmente: trombe, percussioni, clarinetti e corni con i loro diversi suoni sono stati i protagonisti dell’evento. Le loro performance, seguite con grande partecipazione da amici, genitori e cittadini, hanno mostrato tutto il loro entusiasmo e l’impegno nel coltivare una nuova generazione di musicisti.

A seguire, banda e majorettes hanno offerto uno spettacolo ricco ed estremamente variegato, con brani sapientemente suonati dai musicanti accompagnati da affascinanti coreografie delle bellissime majorettes. Concerto ricco di musica spaziando da Gershwin a un energico medley di successi anni ’80.

All’interno del concerto ci sono state le esibizioni tecniche delle majorettes con gli esercizi delle Gare dei Campionati Italiani sia nella tecnica del Twirling che nella disciplina majorettes, annunciando al pubblico, con grande entusiasmo da parte del direttivo , la loro partecipazione ai Mondiali dimMajorettes e Twirling che si svolgeranno dal 2 al 10 agosto a Torino.

Doppia opportunità per le majorettes: da un lato il privilegio di portare l’arte nelle piazze, nelle feste emozionando il pubblico con coreografie spettacolari dall’altro la possibiltà di praticare uno sport e affrontare sfide sempre nuove.

Un evento ben riuscito – commento a caldo del Presidente Paolo Andrea Vanzulli- che prelude all’evento che si terrà a settembre per celebrare i 50 anni del gruppo majorettes e anche i 105 anni della banda musicale che, entrambi insieme sono una realtà ben consolidata nella nostra comunità di Gerenzano.

