GERENZANO – In occasione della Festa della Donna si è svolto un evento dedicato all’armocromia, pensato per celebrare la bellezza e l’unicità di ogni donna.

“Quando noi donne impariamo a stare bene con noi stesse – spiega l’assessore Monica Mariotti – cambia anche il modo in cui ci relazioniamo con gli altri: cresce la sicurezza e la consapevolezza”.

L’iniziativa ha registrato una grande partecipazione e ha coinvolto donne di diverse generazioni, che hanno preso parte all’esperienza per scoprire i colori più adatti a valorizzare il proprio stile e la propria personalità.

L’evento si è aperto con il saluto alle partecipanti del sindaco Stefania Castagnoli, dell’assessore Monica Mariotti e di Bernardina Tavella presidente della Pro Loco.

Protagonista dell’incontro è stata la consulente d’immagine Patrizia Maglia, molto apprezzata per la sua professionalità e la capacità di coinvolgere ed emozionare le partecipanti durante la presentazione e le consulenze.

L’evento si è trasformato in un momento di condivisione, confronto e valorizzazione femminile, permettendo alle donne presenti di dedicare del tempo a loro stesse.

Grande soddisfazione da parte degli organizzatori per il successo dell’iniziativa e per l’entusiasmo dimostrato da tutte le partecipanti.

“Ringrazio la presidente della Pro Loco Bernardina Tavella, Cristina Moiana Abbigliamento e la Cooperativa Scelag per la preziosa collaborazione, un grazie speciale alla consulente d’immagine Patrizia Maglia, che ha reso l’evento ancora più speciale e a tutte le donne presenti”.

