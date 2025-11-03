GERENZANO – Si sono tenute ieri mattina le celebrazioni per il “4 novembre, Giornata dell’Unità nazionale e delle Forze armate”, che a Gerenzano è stata dunque celebrata qualche giorno prima, nella giornata festiva e che hanno visto la partecipazione di autorità civili, religiose e militari, delle associazioni locali e dei cittadini. Nel suo discorso ufficiale, la sindaca Stefania Castagnoli ha ricordato come questa ricorrenza rappresenti “una commemorazione piena di significati, su cui si fonda l’esistenza stessa della Repubblica”, sottolineando l’importanza del mantenimento della memoria collettiva, “perché ormai nessuno dei combattenti della Prima guerra mondiale è sopravvissuto e la memoria diretta sta per scomparire”.

La prima cittadina ha poi invitato a una riflessione sui conflitti ancora in corso nel mondo: “Le immagini di guerra che scorrono ogni giorno sui nostri schermi ci turbano profondamente e ci ricordano quanto preziosa sia la pace”. Da qui il richiamo al valore della responsabilità individuale e collettiva: “Le guerre non portano progresso, ma solo perdite irreparabili. La pace è un’opera quotidiana che richiede impegno, dialogo, ascolto”. Rivolgendosi infine alle Forze Armate, Castagnoli ha espresso “ringraziamento per lo straordinario impegno profuso quotidianamente per garantire la sicurezza di tutti noi e per rappresentare lo Stato anche in contesti difficili”.

Alla cerimonia, accompagnata dalle musiche del Corpo Musicale Santa Cecilia e dalle majorettes, hanno preso parte anche le associazioni del territorio, i rappresentanti delle forze dell’ordine e la Protezione civile di Gerenzano, in un momento solenne di memoria e unità civica.

Le celebrazioni si sono concluse davanti al Monumento ai Caduti, con la deposizione della corona e un momento di raccoglimento in onore di quanti hanno sacrificato la vita per la libertà e la pace.

(foto Comune di Gerenzano: alcune immagine della celebrazioni in paese)

03112025