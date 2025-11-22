GERENZANO – Tre giorni di studio intensivo, confronto musicale e minuzioso lavoro sui particolari: così il corpo musicale Santa Cecilia di Gerenzano ha vissuto la masterclass condotta dal compositore e direttore statunitense Jack Stamp, culminata l’11 novembre in un concerto tenutosi presso il rinnovato Teatro San Filippo Neri.

La collaborazione con Stamp — figura autorevole nel panorama bandistico americano, docente e autore di un vasto catalogo per orchestra di fiati — ha rappresentato per i musicisti un’occasione rara. Le sessioni di prova hanno permesso di affrontare temi ampi e articolati: dalla tecnica strumentale alla costruzione del suono d’insieme, fino alle riflessioni interpretative sui brani scelti.

Il concerto finale ha restituito al pubblico il lavoro svolto. Il programma ha previsto una selezione di composizioni dello stesso Stamp affiancate da pagine del repertorio bandistico contemporaneo e tradizionale. Ogni esecuzione ha saputo mettere in evidenza il frutto dell’approccio metodico coltivato durante la masterclass.

Sul podio, a condividere la direzione, anche i maestri Pietro Martinoli (direttore del corpo musicale di Gerenzano) e Luigi Bascapè, figure centrali nella preparazione dell’ensemble e punti di riferimento per l’intero percorso formativo.

Per i musicisti questa esperienza si è rivelata un autentico momento di crescita: un’occasione per confrontarsi con una visione internazionale della musica per fiati, sperimentare nuove modalità di studio e portare sul palco una versione più matura e consapevole del proprio suono.

Il pubblico ha accolto il risultato con calore, decretando il successo di un progetto che potrebbe aprire la strada a future collaborazioni artistiche e formative, come auspicato dalla sindaca Stefania Castagnoli e dall’assessora alla cultura Monica Mariotti.

Il prossimo appuntamento sarà ora in occasione del concerto di Natale, in programma per il prossimo 14 dicembre. In quell’occasione il Corpo Musicale tornerà ad esibirsi in compagnia del gruppo Majorettes.

