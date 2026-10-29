GERENZANO -Nei giorni scorsi, i ragazzi delle classi seconde della scuola Enrico Fermi di Gerenzano hanno partecipato a un’attività di semina di fiorume al Parco dei Mughetti, con l’obiettivo di creare un nuovo prato ricco di biodiversità. L’iniziativa rientra nel progetto “Piccoli spazi, grande vita”, promosso da Koinè cooperativa sociale onlus e finanziato da Fondazione Cariplo attraverso il bando Nature calling.

Il progetto punta a coinvolgere le giovani generazioni nella riscoperta della natura del territorio, promuovendo la conoscenza degli ambienti naturali e la partecipazione attiva alla loro cura e fruizione. La semina rappresenta un’occasione concreta per avvicinare gli studenti alla biodiversità e far conoscere loro il valore degli spazi verdi locali.

Le attività non si fermeranno a Gerenzano: il progetto coinvolgerà anche le scuole secondarie di Origgio, Uboldo e Cerro Maggiore, con nuove iniziative dedicate alla conoscenza e alla valorizzazione dell’ambiente. Il fiorume utilizzato per la semina è stato prodotto nell’ambito del progetto Inseeds – biodiversità insubrica, promosso da Istituto Oikos, che contribuisce alla tutela e alla diffusione della biodiversità locale.

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