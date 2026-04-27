GERENZANO – ​Sabato 18 aprile, il cortile della biblioteca comunale di Gerenzano si è trasformato in un palcoscenico a cielo aperto per l’evento “Il Pifferaio Magico. e altre storie musicali”.

Un appuntamento che ha saputo fondere narrazione e note, regalando al pubblico un pomeriggio di pura magia. Non è stato un semplice concerto, ma un vero e proprio viaggio tra note e parole, un ‘occasione unica per scoprire come la musica possa dare vita ai racconti più amati e come la musica possa trasformare le fiabe in realtà grazie anche alla recitazione.

​Il momento più emozionante della giornata è stato il debutto dei giovanissimi allievi della scuola di musica. Per la prima volta, gli allievi della banda hanno avuto l’opportunità di sedersi “tra i grandi”, suonando fianco a fianco con i musicisti esperti in un’esperienza formativa e umana indimenticabile.

​”È stato un pomeriggio speciale,” commentano gli organizzatori, “soprattutto per i nostri allievi che hanno vissuto l’emozione del palco insieme ai loro maestri”. Un ringraziamento sentito è andato a Pietro Martinoli per la grande professionalità nel creare concerti sempre di grande impatto, a tutti i musicanti che sanno essere anche musicisti, a tutti i volontari che hanno dedicato il proprio tempo alla creazione delle scenografie e a Katia Barbi, che con la sua interpretazione ha dato voce alla celebre fiaba del “Pifferaio magico”, rendendo la storia viva e vibrante per grandi e piccini.

“Il suono del flauto e il fruscio delle pagine hanno narrato un viaggio tra note e parole” commentano i membri del corpo musicale “una prima esperienza che ha regalato molte soddisfazioni e con la certezza di poterlo riproporre in altre occasioni e contesti”.

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