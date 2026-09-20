GERENZANO – Un palazzetto rinnovato e un progetto che punta ad andare oltre la pratica sportiva, mettendo insieme attività fisica, salute, prevenzione e socialità. Sono stati inaugurati ieri mattina, sabato 19 settembre, il nuovo campo centrale del Palazzetto dello Sport di via Inglesina 37 e la nuova “Città del BenEssere”, iniziativa promossa dalla Salus Gerenzano Asd.

Alla cerimonia hanno preso parte il presidente della Salus Pasqualino Marinaro, il direttore generale Alessandro Unghero, la sindaca Stefania Castagnoli, assessori e consiglieri comunali, don Nando e il Corpo musicale Santa Cecilia di Gerenzano. Presenti anche i consiglieri regionali Romana Dell’Erba e Samuele Astuti.

Un investimento comunale da 180 mila euro

Al centro della giornata c’è stata innanzitutto la presentazione del campo centrale completamente rinnovato, intervento realizzato grazie a uno stanziamento di 180 mila euro del Comune di Gerenzano.

La precedente pavimentazione era ormai ammalorata e compromessa e si è quindi proceduto con una riqualificazione integrale, utilizzando un materiale tecnico di nuova generazione con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza, qualità e fruibilità dell’impianto.

Un investimento importante per una struttura che ospita numerose discipline e realtà sportive. Nel palazzetto trovano infatti spazio allenamenti e competizioni di ginnastica ritmica, tiro con l’arco, karate, volley, basket, scherma e softball, oltre a spettacoli, manifestazioni ed esibizioni.

Nasce la “Città del BenEssere”

La giornata è servita anche per presentare ufficialmente la “Città del BenEssere”, il nuovo progetto della Salus Gerenzano, società che gestisce l’impianto dal 2009 ed è presente sul territorio dal 1990.

L’obiettivo è ampliare ulteriormente le funzioni del palazzetto, facendone un punto di riferimento non soltanto per lo sport agonistico e amatoriale ma anche per salute, prevenzione, riabilitazione, movimento e socialità, rivolgendosi a persone di tutte le età.

Il progetto comprende una Area Salute, dedicata a prevenzione, riabilitazione e cura della persona; una Area Wellness, incentrata su movimento consapevole, equilibrio e benessere; e una Area Accoglienza, pensata come spazio aperto alla comunità.

Dopo i saluti istituzionali e la presentazione della nuova realtà, i presenti hanno potuto visitare i nuovi spazi del palazzetto. La mattinata si è conclusa con il brindisi inaugurale e il rinfresco, mentre nel pomeriggio sono proseguiti i tour guidati nelle nuove aree.

Il discorso integrale della sindaca Stefania Castagnoli

Di seguito, senza modifiche, l’intervento pronunciato dalla sindaca:

“Buongiorno a tutti,

è con grande piacere che oggi ci ritroviamo qui, al Palazzetto dello Sport, per inaugurare il nuovo campo centrale e presentare un progetto che guarda ancora più lontano: “La Città del BenEssere”.

Sono due momenti che hanno un significato importante per la nostra comunità, perché rappresentano concretamente la volontà di investire nello sport, nella salute e nella qualità della vita delle persone.

Vorrei innanzitutto rivolgere un ringraziamento alla ASD SALUS, presente sul nostro territorio dal 1990, che dal 2009 gestisce questo impianto e che, in questi anni, ha saputo interpretare il proprio ruolo con entusiasmo, competenza e capacità di innovazione.

Il Palazzetto non è mai stato soltanto un luogo dove praticare sport. Nel tempo, la società ha proposto sempre nuove attività e iniziative, contribuendo a rendere questa struttura un punto di riferimento per Gerenzano e per il territorio. E come non ricordare, tra le tante proposte, il pattinaggio su ghiaccio sintetico, che ha portato qui curiosità, partecipazione e anche un po’ di stupore?

Oggi il Palazzetto è sede di allenamenti e competizioni per numerose società sportive: dalla ginnastica ritmica al tiro con l’arco, dalle gare nazionali di karate ai tornei di volley e basket, dalla scherma al softball.

Ma è anche teatro di spettacoli, manifestazioni, esibizioni e delle colorate e coinvolgenti performance delle marching band.

Questa varietà racconta bene ciò che lo sport può essere: una straordinaria occasione di incontro tra persone, discipline, generazioni e passioni diverse.

L’opera che oggi inauguriamo è il risultato di un investimento significativo dell’Amministrazione comunale.

Il rifacimento completo del campo centrale del Palazzetto si è reso necessario perché la pavimentazione esistente era ammalorata e compromessa. Abbiamo quindi scelto di procedere con una riqualificazione integrale, sostituendo la superficie con un materiale tecnico di nuova generazione, in grado di garantire maggiore sicurezza, qualità e piena fruibilità dell’impianto.

Il Comune ha stanziato una cifra importante, 180mila euro, che testimonia una precisa scelta amministrativa: continuare a investire nelle strutture sportive comunali, perché riteniamo che lo sport non sia un lusso né un’attività accessoria, ma un investimento sul futuro della nostra comunità.

Investire in un campo sportivo significa investire nei bambini che imparano a stare insieme, nei ragazzi che crescono, negli adulti che cercano occasioni di movimento e socialità, e anche nelle persone più avanti con gli anni, che hanno il diritto di mantenere benessere, autonomia e qualità della vita.

Lo sport è davvero una palestra di vita.

Insegna il rispetto delle regole, la lealtà, la correttezza, la capacità di accettare una sconfitta e di gioire per una vittoria senza dimenticare l’avversario. Insegna il sacrificio, la costanza, la collaborazione e il senso di appartenenza.

Sono valori che non rimangono confinati dentro un campo da gioco: accompagnano le persone nella vita quotidiana e contribuiscono a costruire cittadini più consapevoli e responsabili.

Per questo, quando sosteniamo lo sport, sosteniamo qualcosa che va ben oltre il risultato di una partita o di una competizione.

Ma oggi non inauguriamo soltanto un nuovo campo.

La vera novità è che questo luogo si propone di diventare qualcosa di ancora più ampio: una vera e propria Città del BenEssere.

Abbiamo accolto fin dall’inizio con grande interesse e convinzione la proposta della ASD SALUS, perché racchiude una visione che condividiamo pienamente: prendersi cura delle persone significa promuovere non soltanto l’attività fisica, ma il benessere nella sua dimensione più completa.

La salute, infatti, non riguarda esclusivamente l’assenza di malattia. Riguarda il movimento, la prevenzione, l’equilibrio, le relazioni, la possibilità di incontrarsi e di sentirsi parte di una comunità.

E questa attenzione deve accompagnarci in ogni fase della vita.

Dobbiamo offrire ai bambini la possibilità di scoprire il piacere del movimento e del gioco. Dobbiamo aiutare i ragazzi a trovare nello sport un ambiente sano, positivo, capace di trasmettere valori e di costruire relazioni autentiche. In un’età delicata come quella adolescenziale, praticare attività sportiva significa spesso trovare un gruppo, un obiettivo, un luogo nel quale esprimersi e crescere lontano da isolamento e passività.

Lo sport può diventare un’abitudine che accompagna verso stili di vita sani e consapevoli, fondati sulla lealtà, sulla correttezza e sul rispetto degli altri.

Ma dobbiamo pensare anche agli adulti, spesso divisi tra lavoro, famiglia e impegni quotidiani, ai quali è necessario offrire opportunità accessibili per dedicare tempo alla propria salute e al proprio benessere.

E dobbiamo pensare alle persone più mature e anziane, per le quali il movimento rappresenta uno strumento fondamentale di prevenzione, mantenimento dell’autonomia e contrasto alla solitudine.

Una comunità che si prende cura dei propri cittadini non può rivolgersi a una sola fascia d’età.

Deve costruire opportunità per tutti.

C’è poi un altro aspetto che considero particolarmente importante: il benessere non è soltanto individuale.

E’ importante che strutture come questa sappiano accogliere non soltanto gli sportivi, ma anche le famiglie.

Un genitore che accompagna un figlio a un allenamento, una famiglia che partecipa a un’iniziativa, persone che si incontrano per praticare attività fisica o semplicemente per stare insieme: sono tutte occasioni preziose per rafforzare il tessuto sociale della nostra comunità.

In una società nella quale spesso prevalgono la velocità, la solitudine e le relazioni virtuali, avere luoghi reali di incontro assume un valore ancora più grande.

La Città del BenEssere può diventare proprio questo: uno spazio nel quale movimento, salute, sport e socialità si incontrano, creando opportunità per tutte le generazioni.

Desidero ringraziare sinceramente, a nome di tutta l’Amministrazione Comunale e di tutta la cittadinanza, la ADS SALUS per aver proposto questo progetto ambizioso e per l’impegno con il quale, da 36 anni, contribuisce alla vita sportiva e sociale di Gerenzano.

Un ringraziamento particolare va al Presidente Pasqualino Marinaro, al Direttore Generale Alessandro Unghero e a tutti i membri del Consiglio Direttivo, per la visione, la passione e la capacità di guardare sempre avanti, immaginando nuove opportunità per il nostro territorio.

Ma un progetto così importante non si realizza soltanto grazie a chi lo dirige. Dietro ogni attività, ogni allenamento, ogni gara e ogni iniziativa ci sono tante persone che, spesso lontano dai riflettori, dedicano tempo, energie e competenze alla comunità.

Per questo desidero ringraziare tutti gli allenatori, gli istruttori, i volontari e l’intero staff della società, che con il loro lavoro quotidiano rendono possibile la vita di questo Palazzetto e contribuiscono concretamente alla realizzazione di questa grande idea di sport e benessere.

A tutti voi va il nostro grazie, perché senza il vostro impegno e la vostra disponibilità, nessun progetto potrebbe trasformarsi in una realtà vissuta dalle persone.

Un ringraziamento particolare va anche agli uffici comunali che hanno seguito l’intervento e reso possibile la realizzazione del nuovo campo: al geom. Dario Iraga, all’ing. Paolo Cosenza, a tutto l’Ufficio Tecnico comunale e alla d.ssa Silvia Piccoli per la professionalità, la collaborazione e il lavoro svolto.

Ringrazio inoltre per la loro presenza i Consiglieri Regionali Romana Dell’Erba e Samuele Astuti, che oggi condividono con noi questo momento significativo, il Corpo Musicale Santa Cecilia di Gerenzano che ci ha accolto e accompagnato con le sue armoniose note musicali e Don Nando per la sua paterna presenza.

Vorrei concludere con un auspicio.

Che questo nuovo campo possa essere utilizzato, vissuto e apprezzato da tantissime persone.

Che possa accogliere competizioni importanti, ma anche i primi passi di un bambino, la passione di un ragazzo, il ritorno allo sport di un adulto e il desiderio di mantenersi attivi di una persona anziana.

E che la Città del BenEssere possa diventare un progetto capace di crescere nel tempo, coinvolgendo sempre più cittadini e realtà del territorio.

Perché una comunità davvero sana non è soltanto quella che dispone di buone strutture, ma quella che crea occasioni per stare bene insieme.

Oggi facciamo un passo concreto in questa direzione.

Grazie a tutti e buon sport, buon benessere e buona vita di comunità a Gerenzano!”

Il sindaco

Stefania Castagnoli

20092026