GERENZANO – In occasione della “Giornata internazionale dell’eliminazione della violenza contro le donne“, l’amministrazione comunale di Gerenzano ha organizzato sabato 23 novembre un momento teatrale di letture interpretate (regia di Cristina Anna Conca) davanti la panchina rossa di via Largo Fagnani.

Il comune esprime profonda gratitudine agli attori che, con la loro partecipazione, hanno dato un valore aggiunto alla manifestazione. Grazie alla loro interpretazione, è stato possibile trasmettere con intensità le emozioni e il dolore di chi ha affrontato esperienze difficili. La loro presenza non solo ha reso tangibile queste realtà, ma ha anche offerto uno spunto di riflessione sul coraggio e sulla determinazione necessari per rialzarsi e ricominciare. Un ringraziamento speciale va a Cristina Anna Conca per la regia di questo momento, a “Il giardino incantato” per aver donato la rosa bianca e a tutti i cittadini intervenuti.

(foto dalla pagina Facebook del comune di Gerenzano)

