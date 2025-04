GERENZANO – Un uomo di 56 anni è rimasto ferito in un incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio di martedì 22 aprile in via per Uboldo a Gerenzano. L’auto su cui viaggiava è finita contro un palo della luce. Nonostante l’urto, l’uomo è riuscito a uscire da solo dal veicolo prima dell’arrivo dei soccorsi.

Le prime cure sono state prestate da un medico di passaggio, poi sono intervenuti la Croce azzurra di Rovellasca e l’automedica di Garbagnate. Il ferito è stato trasportato in ospedale in codice giallo. Sul posto anche i carabinieri della compagnia di Saronno e i vigili del fuoco del distaccamento di Saronno. L’incidente ha provocato pesanti disagi alla circolazione: il palo danneggiato ha richiesto l’intervento dei tecnici dell’Enel, già all’opera per la sua sostituzione. La strada è rimasta parzialmente chiusa per diverse ore, per permettere le operazioni di soccorso, rilievi e ripristino delle condizioni di sicurezza.

