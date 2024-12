La magia del Natale illumina le strade di Gerenzano con un tripudio di luci, colori e creatività! Quest’anno, le vetrine dei negozi si vestono a festa per partecipare al concorso delle vetrine natalizie più belle, pronte a stupire e incantare tutti con la loro originalità e lo spirito delle feste. Organizzato con il supporto di Confcommercio Ascom Saronno e con ilSaronno come media partner, questo evento è un invito a vivere il Natale in tutto il suo splendore, celebrando le tradizioni locali e sostenendo i commercianti di Gerenzano.

Come votare? È semplicissimo! Le votazioni si aprono martedì 10 dicembre e tutti possono partecipare scegliendo la loro vetrina preferita. Basta inviare un messaggio WhatsApp al + 39 3202734048 con il numero della vetrina oppure utilizzare il QR code esposto. Ogni vetrina è una piccola opera d’arte, frutto della passione e della fantasia dei commercianti di Gerenzano, che hanno dedicato impegno e creatività per rendere questo Natale indimenticabile.

Due premi speciali attendono le vetrine più spettacolari: una sarà premiata come “vetrina più bella del comune”, mentre un’altra conquisterà il titolo di “vetrina con più voti in tutto il Saronnese”. Chi avrà saputo catturare al meglio l’essenza delle festività? Il verdetto è nelle mani di chi vota!

Scoprite tutte le vetrine nella fotogallery dedicata a Gerenzano: ogni scatto racconta una storia di dedizione e creatività. Troverete il nome del negozio e i contatti online, per sostenere i commercianti con un voto… e perché no, con qualche acquisto natalizio!

Fate una passeggiata tra le vie di Gerenzano e lasciatevi conquistare dalle vetrine addobbate a festa. Ogni acquisto nei negozi del paese è un gesto che premia la dedizione e la creatività dei commercianti. Votando la vostra vetrina preferita, non solo contribuirete a valorizzare il loro impegno, ma aiuterete a rendere ancora più vivo lo spirito delle feste.

300 A.T.P.C. DI TURCONI ANDREA MARTINO – https://www.facebook.com/ideeperlacasa1

301 KEY WEST CAFE’ SRL https://www.instagram.com/barkeywestcafe/profilecard/?igsh=d3NmNXZhaXRoMDV5

302 IMMOBILIARE RIKEMAFE SAS https://www.instagram.com/Rikemafe_immobiliare

303 ESSENCE DI MARTA MANFRIN https://www.instagram.com/essencedimarta/profilecard/?igsh=MThoZjliNDJhMTNreg==

304 BUSNELLI MIRIAM SAS http://www.busnellimaterialiedili.it/

305 STUDIO DENTISTICO MAZZUCCHELLI LUCA ETTORE https://www.instagram.com/studiodentisticomazzucchelli/profilecard/?igsh=bnd0c2k0eHQ5aXd1

306 MOIANA CRISTINA – https://www.facebook.com/p/Cristina-Moiana-abbigliamento-100063937937050/?_rdr