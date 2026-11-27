GERENZANO – Sabato 21 novembre, il Teatro San Filippo Neri di Gerenzano ha ospitato un evento straordinario: il concerto “Lost in Space”, un viaggio emozionante che ha saputo fondere magistralmente la passione per la musica con la meraviglia della scienza. La serata ha registrato il tutto esaurito, confermando il grande affetto della cittadinanza verso la propria banda.

Il pubblico presente è stato trasportato in un’avventura interstellare unica, guidata dalla musica della Banda Gerenzano e dalle parole appassionate di Margherita Bonzini astrofisica, che ha dato voce alla narrazione con magistrali spiegazioni accompagnando la musica con le immagini di pianeti, comete e stelle.

Un plauso speciale al maestro Pietro Martinoli, che ancora una volta ha saputo credere nelle potenzialità del gruppo, e a Jack Stamp compositore di brani bandistici e direttore di banda statunitense, ormai parte integrante della grande famiglia della banda dedicando alla banda stessa un brano diretto da lui nella serata e magistralmente eseguito dalla banda. La riuscita di una serata così complessa è frutto di un lavoro corale e di una forte sinergia con il territorio. L’organizzazione ha voluto ringraziare il Sindaco e l’Amministrazione Comunale per il sostegno costante, e i volontari del cineteatro per la preziosa disponibilità.

Un momento particolarmente toccante è stato il coinvolgimento delle scuole primarie. Le insegnanti e gli alunni hanno accolto con entusiasmo la banda nelle loro classi, donando lavori artistici che hanno contribuito ad arricchire l’atmosfera del concerto.

La serata ha visto anche la gradita partecipazione degli amici delle bande di Ghisalba e Passirana, che sono tornati a collaborare, vivendo insieme questa bellissima esperienza. Un ringraziamento particolare è andato a Chiara Banfi docente e musicante della banda, vera mente creativa e scientifica dietro l’intero progetto, che con il suo contagioso entusiasmo ha saputo trascinare tutto il gruppo verso questo straordinario risultato. L’appuntamento si è concluso con un arrivederci e un invito a tenere gli occhi (e le orecchie) aperti: la banda Gerenzano è già al lavoro per le prossime sorprese natalizie, tra cui l’innaugurazione della Casetta di Babbo Natale e Accensione dell’albero di Natale per domenica 28 novembre, il consueto Concerto di Natale per domenica 20 dicembre e la Piva.

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