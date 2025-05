SARONNO – Una visita lampo, ma dal forte valore simbolico e politico. Il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti è passato ieri sera a Saronno per sostenere la Lega e la candidatura di Rienzo Azzi, espressione della coalizione centrodestra alle elezioni amministrative. Un incontro organizzato in tempi stretti, prima della partenza del ministro per una serie di impegni internazionali.

“Tenevo a esserci, tenevo a passare da Saronno, città importante per la Lega e per la nostra storia politica“, ha detto Giorgetti, accolto da candidati, militanti e simpatizzanti. “Non è un momento semplice, ma questa città ha bisogno di essere rilanciata: c’è il tema della sicurezza, del degrado, ma anche la possibilità concreta di costruire un futuro migliore grazie al lavoro comune e a risorse come il Pnrr”.

Presente anche Andrea Cassani che ha ribadito l’importanza di Saronno anche a livello provinciale: “È un territorio strategico: alle scorse elezioni provinciali abbiamo perso per pochi voti anche a causa del risultato qui. Ora dobbiamo riprenderci la città e riprendere la provincia”.

Accanto a lui Alessandro Fagioli, già sindaco, che ha garantito massimo sostegno al candidato: “Il nostro appoggio sarà pieno. Porteremo sempre a Fanti le nostre istanze, anche con veemenza ma sempre con affidabilità“. Parole che hanno acceso l’entusiasmo dei presenti.

Non è mancato un passaggio sulla situazione economica internazionale: Giorgetti ha ricordato la necessità di politiche industriali forti, citando il settore automotive e il rischio di desertificazione industriale, “come segnalato anche da Trump”. E sul tema della difesa ha ribadito: “Si deve spendere per le armi, ma non senza se e senza ma. Serve concretezza, non vogliamo dividere il governo ma agire con coerenza”.

A chiudere l’incontro, l’intervento di Rienzo Azzi, che ha sottolineato il valore del sostegno ricevuto: “Giorgetti mi ha portato fortuna quando sono stato eletto consigliere regionale. Spero sia così anche questa volta. Qui stiamo facendo una battaglia culturale, perché la sinistra non condivide la nostra visione. Noi invece vogliamo lavorare per il meglio di Saronno“.

Un passaggio veloce, ma denso di contenuti e messaggi chiari. Giorgetti ha lasciato la città poco dopo l’intervento dopo una serie di selfie con i militanti e candidati tra cui quello immancabile con Elio Fagioli.

