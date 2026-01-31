VENEGONO SUPERIORE – Una serata di riflessione e memoria condivisa si è svolta a Venegono Superiore in occasione del Giorno della Memoria, promosso dall’assessorato alla Cultura del Comune insieme a Pro Loco e Anpi provinciale Varese.

L’incontro si è tenuto il 27 gennaio in sala consiliare e ha visto una partecipazione attenta della cittadinanza. Ad aprire la serata sono stati i saluti istituzionali del sindaco Walter Fabiano Lorenzin, presente all’iniziativa, che ha richiamato il valore civile della memoria storica come fondamento della comunità.

La serata, moderata dalla professoressa Lelia Mazzotta, è proseguita con gli interventi dedicati all’approfondimento storico e educativo. Giuseppina Matera, docente formata sulla didattica della Shoah, ha proposto una riflessione dal titolo “insegnare la storia per comprendere il presente”, soffermandosi sull’importanza della trasmissione della memoria alle nuove generazioni. A seguire l’intervento di Elena De Tomasi, presidente dell’Anpi provinciale, che ha affrontato il tema Mauthausen, un mondo fuori dal mondo, ripercorrendo il significato storico e umano del sistema concentrazionario nazista.

Durante la serata è stato riservato anche uno spazio alla musica, con l’esecuzione al clarinetto di un brano dalla colonna sonora di Schindler’s List, interpretato da Luca Morelli, accompagnato dalla presenza di giovani componenti della banda, che hanno contribuito a rendere il momento particolarmente intenso e partecipato.

Presenti in sala anche i rappresentanti del consiglio comunale dei ragazzi e una delegazione degli studenti delle classi terze della scuola Ferrarin, insieme agli allievi del gruppo musicale di Venegono Superiore, a testimonianza di un coinvolgimento attivo delle giovani generazioni.

