SARONNO – Grande partecipazione di pubblico alla prima giornata del festival di poesia Giorni diVersi, che domenica 15 marzo ha registrato una presenza numerosa in tutti e tre gli appuntamenti in programma, dal mattino alla sera.

All’apertura del festival, alle 11, la sala del Bovindo piena per l’incontro con il poeta Maurizio Cucchi, intervenuto per parlare della raccolta poetica “Il brusio” di Tiziano Rossi, vincitrice del Premio Strega Poesia. A portare i saluti dell’amministrazione comunale è stato il vicesindaco Mattia Cattaneo, da sempre vicino al festival e appassionato di poesia.

Nel pomeriggio anche la Chiesa di San Francesco ha accolto un pubblico molto numeroso per l’incontro con Davide Rondoni, che ha proposto una riflessione sulla parola poetica del Cantico delle creature, accompagnato dalla musica e dal canto del Coro della Comunità pastorale.

La giornata si è conclusa in serata all’auditorium Aldo Moro con il tradizionale poetry slam condotto da Giacomo Ranco, competizione poetica nella quale i testi vengono valutati da una giuria composta da cinque persone del pubblico. Anche in questo caso la partecipazione è stata alta e, al termine della serata, a vincere è stata la giovane poetessa Costanza Gaia.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale? Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero + 39 3202734048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic →https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09