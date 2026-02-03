CARONNO PERTUSELLA – Venerdì 30 gennaio, il palazzetto dello sport cittadino si è trasformato in un grande cinema per la serata di gala dell’Oltre film festival – Am movie. Giunto alla sua seconda edizione, il contest ha visto protagonisti gli studenti dell’istituto secondario Alcide De Gasperi, chiamati a raccontare il mondo attraverso l’obiettivo di una telecamera.

Davanti a una tribuna gremita di famiglie, la giuria di esperti (composta da rappresentanti del settore ambiente, cultura, istruzione e professionisti del cinema) ha decretato i vincitori della competizione: al primo posto la classe 3ªE (ex 2ªE), che ha conquistato la vetta con il corto “Più ossigeno per tutti“, premiato direttamente dal sindaco Marco Giudici, secondo posto per la 3ªC con l’opera dedicata alla sensibilizzazione ambientale “La deforestazione è una cosa seria” e infine il terzo posto è stato conquistato dalla 3ªD con il creativo cortometraggio “La famiglia rifiuti“.

Sono state inoltre assegnate menzioni speciali per le doti tecniche e narrative: il premio della critica e quello per la miglior sceneggiatura sono andati ai lavori realizzati dalle classi 3ªA e 3ªF, mentre la 3ªB si è aggiudicata il riconoscimento per la miglior fotografia con “Voci dal parco“.

La serata non è stata solo una celebrazione cinematografica, ma un momento di riflessione profonda. L’assessore Rosara ha richiamato i ragazzi all’importanza delle scelte quotidiane consapevoli, mentre il sindaco Giudici ha lodato il coraggio delle nuove generazioni nel lanciare segnali positivi in un contesto storico difficile.

Il festival è il risultato di una sinergia riuscita tra il comune, il Gruppo volontari cinema e la Cooperativa Stripes, con quest’ultima che ha approfittato dell’occasione per invitare la cittadinanza all’apertura del nuovo centro giovanile “Spazio Ariosto”. Sul palco sono state inoltre presentate le realtà virtuose degli Eco-volontari e dell’Isola del riuso, evidenziando il forte legame tra le produzioni dei ragazzi e il territorio.

La cerimonia si è conclusa in un clima di grande entusiasmo, con una promessa che guarda già al futuro: l’appuntamento è fissato per la terza edizione del progetto

(foto della serata)

