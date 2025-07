SARONNO – È terminata venerdì 27 giugno la settimana di interventi dei “Giovani in campus” al parco Aquilone, organizzata dal comune di Saronno in collaborazione con l’associazione “L’aquilone Aps”.

L’attività ha visto coinvolti 14 ragazzi di età compresa tra i 14 e 17 anni ,provenienti da scuole superiori, che si sono adoperati in lavori artigianali nel sostituire assi, riverniciare e mettere a punto le panchine presenti nel parco che erano in uno stato di deterioramento completo.

Inoltre si sono impegnati nel taglio d’erba del campetto calcio, ormai troppo alta per giocare, rendendolo di nuovo agibile.

Piccoli lavori, ma certamente di grande valenza formativa e soprattutto utile per la comunità. Al termine dei lavori i ragazzi sono stati ricevuti dalla sindaca Ilaria Pagani che ha assegnato a ciascuno un attestato di frequenza.

