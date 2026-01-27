SARONNO – Le Penne Nere di Saronno si sono strette nel ricordo di una delle pagine più dolorose della loro storia, rendendo omaggio agli Alpini caduti nella campagna di Russia e al sacrificio che ancora oggi segna la memoria collettiva del Corpo.

Lunedì 26 gennaio il gruppo Alpini di Saronno ha commemorato la Giornata nazionale della Memoria e del Sacrificio degli Alpini, ricorrenza che richiama la battaglia di Nikolajewka del 26 gennaio 1943. Uno scontro diventato simbolo della tragica ritirata di Russia e dell’estremo sacrificio delle Penne Nere, rimasto impresso nella storia e nella coscienza del Paese.

Nel corso della mattinata gli Alpini saronnesi hanno deposto un mazzo di fiori al sacrario militare del cimitero di via Milano, luogo che custodisce la memoria dei caduti sul fronte russo. Un gesto semplice, accompagnato da un momento di silenzio e raccoglimento, per rinnovare il legame tra passato e presente.

Il gruppo ha poi partecipato con una propria rappresentanza al tradizionale pellegrinaggio al Sacro Monte di Varese, appuntamento che ogni anno riunisce Alpini e cittadini per ricordare i caduti e i dispersi sul fronte russo. Un momento condiviso di memoria e testimonianza, che si inserisce nel percorso di commemorazioni dedicate a Nikolajewka 1943 – 2026 e che conferma l’impegno degli Alpini nel custodire e trasmettere il valore della memoria storica.

