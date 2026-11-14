SARONNO – Ancora una volta la chiesa di San Francesco si è trasformata anche in un’aula didattica universitaria. Lunedì 2 novembre gli studenti del corso di laurea magistrale in Scienze per la conservazione e la diagnostica dei beni culturali dell’Università degli Studi di Milano hanno partecipato a una visita guidata alla scoperta della chiesa e dei suoi restauri.

L’iniziativa si è svolta sotto la guida di Carlo Mariani, progettista e direttore dei lavori dei tre lotti di restauro realizzati negli anni scorsi, e della restauratrice Federica Bruschi, che con la sua équipe ha eseguito il restauro del ciclo di affreschi della navata centrale e ha collaborato con Pinin Brambilla Barcilon al restauro del presbiterio e dell’arco trionfale.

A promuovere la visita è stata Nicoletta Marinoni, docente del dipartimento di Scienze della Terra Ardito Desio, che ha accompagnato i suoi studenti per approfondire il lavoro dei due professionisti e conoscere da vicino gli interventi realizzati in questi anni.

Durante la visita gli studenti hanno potuto osservare anche i saggi eseguiti dalla restauratrice sugli affreschi delle navate laterali. Si tratta di studi propedeutici alla redazione di un futuro progetto di restauro, finalizzato alla conservazione degli importanti apparati decorativi interni.

Gli universitari, affascinati dai racconti e attenti alle spiegazioni, hanno infine avuto l’opportunità di salire nel sottotetto. Qui hanno potuto vedere gli intonaci cinquecenteschi originali superstiti del campanile, le volte osservate dall’alto e le travi lignee, perfettamente conservate dopo il primo lotto di restauro.

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