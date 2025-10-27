COGLIATE – “Eravamo in tantə oggi a Cogliate a manifestare per la pace in Palestina. Abbiamo raccolto l’invito di Beatrice che ha organizzato la manifestazione chiamando a raccolta tante persone del nostro paese e dei paesi attorno. È stato significativo camminare per le strade di Cogliate, urlare la nostra indignazione e la nostra vergogna, insieme al nostro grido di speranza, con tanti giovani, famiglie, bambini”

Inizia così la nota condivisa su Facebook dal consigliere regionale Vincenzo Di Paolo che racconta il successo dell’iniziativa condividendo alcune immagini che vi proponiamo nella gallery.

L’esponente politico sottolinea il valore della manifestazione per la comunità cogliatese: “Cogliate aveva bisogno di un segno che risvegliasse cuori e coscienze, che ci ricordasse che anche noi siamo parte del mondo e non possiamo più rifugiarci nell’indifferenza, nel disinteresse e nel nostro comodo perbenismo”

E riporta le parole che Beatrice ha pronunciato alla fine del corteino al Parco di via De Gasperi: “Più di 20 mila bambini uccisi, sapete quanti sono? Sono i bambini di tutti gli istituti comprensivi statali di Cogliate e Ceriano Laghetto, Lazzate e Misinto, Lentate sul Seveso, Birago e Camnago, Barlassina, Limbiate, Solaro, Rovellasca e Rovello Porro, Seveso, Cesano Maderno, Lomazzo, Meda, Desio, Saronno, Gerenzano, Cermenate e Cesate.

Se facessimo un minuto di silenzio per ognuno, il minimo che dovremmo loro, ci toccherebbe stare zitti 13 giorni, 21 ore e 7 minuti. Se scrivessimo tutti i nomi della celebre lista in fila uno all’altro, in carattere leggibile da un metro di distanza, questa misurerebbe 1 km e 218 metri E se piantassimo per ognuno un fiore, distanziandoli di 10 cm l’uno dall’altro, avremmo bisogno di un campo di 200 metri quadri.

In tanti dicono “sì ma ora hanno firmato la pace!”, come per mettere sotto il tappeto l’orrore a cui abbiamo assistito senza farci il minimo scrupolo. La pace non è un pezzo di carta firmato dai potenti. La pace sono i bambini che possono giocare, andare a scuola, i loro genitori che vanno al lavoro. Le famiglie che vanno a fare le passeggiate, a divertirsi al parco, fuori a cena, in vacanza. La pace sono le persone che possono affacciarsi la mattina dalla propria finestra e non avere paura che quella non ci sarà più entro sera, perché la casa è per loro serenità, non paura di rimanerci schiacciati sotto mentre dormono.

Non abbiamo fatto niente di bene per meritarci di essere qui, oggi, nel parchetto di via De Gasperi a Cogliate, invece che a Gaza a evitare le bombe ogni giorno. E loro non hanno fatto niente di male per non meritarsi il lusso della pace che noi qui diamo così per scontata. Quindi, di certo oggi non cambieremo il mondo, ma nemmeno l’Italia, neppure Cogliate. Ma non venite a dirci che tutto questo non serve a niente: inneggiare alla pace non è mai fuori luogo, non è da buonisti, non è da comunisti, non è da fancazzisti che abbondano di tempo libero. E’ semplicemente umano, il messaggio più universale che ci possa essere.”

