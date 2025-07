SARONNO – Un pomeriggio all’insegna della strategia e della concentrazione ha animato la città di Saronno domenica 13 luglio, con il successo del “Trofeo città di Saronno“, il torneo estivo di scacchi organizzato dal Csg – Scacchi Saronno. L’evento, patrocinato dal comune e sostenuto dall’assessorato alla cultura, è stato ospitato dal “Chiostro“.

Ben 48 partecipanti, tra adulti e giovani promesse, si sono sfidati su scacchiere e orologi in un’appassionante competizione strutturata in cinque turni a sistema svizzero, con 15 minuti di riflessione per giocatore. Una formula dinamica che ha mantenuto alta la tensione per tutto il pomeriggio, coinvolgendo sia esperti che neofiti.

A distinguersi per freddezza e abilità sono stati due giocatori: Cesare Rutigliano, 54 anni, proveniente da Abbiategrasso, ha conquistato il primo posto nella categoria Adulti, mentre la giovanissima Anghely, 14 anni, di Fenegrò, ha trionfato nella sezione Juniores.

A rendere ancora più speciale la giornata, la ricca premiazione finale: coppe, medaglie, scacchiere, libri didattici e gadget firmati sono stati assegnati ai vincitori e ai partecipanti più meritevoli, sotto gli occhi soddisfatti di organizzatori e pubblico.

(foto dalla pagina Facebook di Luigi Scacchi)

