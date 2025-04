ROVELLO PORRO – Ha riscosso grande successo la sfilata medievale che nel fine settimana scorso ha animato le vie del paese, attirando numerosi cittadini e curiosi. L’evento, che ha ricreato atmosfere d’altri tempi tra costumi storici e figuranti, ha visto anche l’impegno dei volontari dell’associazione Ave e di quelli della Protezione civile di Rovello Porro, che sono stati impegnati nel servizio di viabilità per garantire lo svolgimento in piena sicurezza della manifestazione.

Un appuntamento che ha saputo coinvolgere grandi e piccoli, contribuendo a valorizzare il centro storico e a offrire un momento di aggregazione per tutta la comunità. Molti i visitatori anche dalle località vicine.

08042025