MONTIRONE – Ancora successi per i giovanissimi biker del team Mountain Bike di Cogliate, questa volta al parco Canoe di Montirone dove, in occasione della terza edizione del Memorial Pietro Bertocchi, sono andati in scena lo scorso 1 maggio i Campionati Regionali di Mountain Bike della specialità cross country a eliminazione ai quali hanno partecipato ben 150 atleti provenienti da tutta la Lombardia della categoria Giovanissimi tra i sette e i dodici anni.

A prendersi la scena per il team Mtb Cogliate ci pensa la giovanissima solarese Valentina che conquista una fantastica prima posizione laureandosi campionessa regionale. Ottimi risultati anche per Sara originaria di Ceriano Laghetto che chiude al terzo posto e per i biker di Solaro Massimo, Virginia, Camilla ed Elettra che conquistano, rispettivamente, il quarto posto, il podio, quarta posizione e quinto posto.

Grande soddisfazione, dunque, per la società di Mountain Bike di Cogliate che, dopo lo storico primo posto a Seregno e diverse pedalate di allenamento, torna a far pedalare i propri giovani atleti portando a casa diversi risultati positivi che confermano la costante crescita sportiva dell’associazione cogliatese.

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