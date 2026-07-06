UBOLDO – Si è conclusa sotto i migliori auspici e con uno straordinario riscontro di pubblico la manifestazione “Aria d’Estate“, la rassegna che ha saputo riaccendere il cuore della comunità di Uboldo. L’appuntamento clou dello scorso 3 luglio ha trasformato il parco comunale Falcone-Borsellino in un grande teatro a cielo aperto grazie alla comicità travolgente di due volti storici del cabaret italiano direttamente da Zelig, Paolo Migone e Max Pisu.

L’evento, completamente gratuito, ha richiamato una grandissima affluenza di cittadini e visitatori da tutto il territorio circostante. L’iniziativa ha saputo coniugare intrattenimento per ogni fascia d’età: mentre i più piccoli si divertivano in un’ampia area dedicata con gonfiabili gratuiti e pop-corn in omaggio, i più grandi hanno potuto godere dell’eccellente proposta dello street food locale curato dal gruppo alpini, coronando poi la serata a partire dalle 22 sulle note del coinvolgente dj set.

A margine del grande successo di queste tre splendide serate estive, la Pro Loco di Uboldo ha espresso un profondo e sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno collaborato dietro le quinte. Un plauso speciale è andato all’amministrazione comunale per il costante sostegno, al Gruppo Alpini di Uboldo per l’impeccabile servizio ristoro, alla protezione civile e alla polizia locale per aver garantito lo svolgimento delle serate in piena sicurezza. Il ringraziamento più grande è stato infine dedicato a tutti gli amici e all’intera cittadinanza, la cui numerosa e calorosa partecipazione ha decretato il trionfo della rassegna.

Il sipario sull’estate uboldese si chiude ma lo sguardo è già rivolto all’autunno: rinnovando i propri ringraziamenti, la Pro Loco ha infatti dato appuntamento a tutta la popolazione per i prossimi 19, 20 e 21 settembre, quando le vie del paese torneranno a popolarsi in occasione della tradizionale Festa di Uboldo e della celebre Sagra della Patata.

(foto dalla pagina Facebook della Pro Loco di Uboldo)

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