ORIGGIO – Si è rivelato un vero successo l’incontro “Dal buon campo alla buona tavola“, che si è svolto sabato 5 aprile al Centro Anziani di via Manzoni, 17. L’evento, promosso da Gasloco (Gruppo di acquisto solidale di Origgio e Uboldo), in collaborazione con Slow Food Origgio-Saronno, ha richiamato quasi ottanta partecipanti, superando ogni aspettativa degli organizzatori.

Il cuore della giornata è stato l’intervento di Franco Turconi, storico custode dell’orto di Saronno, che ha offerto al pubblico una riflessione appassionata e coinvolgente sull’agricoltura rispettosa della terra e della salute. Le sue parole, dense di esperienza e concretezza, hanno aperto un confronto ricco e partecipato su temi fondamentali come la sostenibilità agricola, la biodiversità e il legame tra coltivazione e benessere alimentare.

Il pubblico, variegato e non composto dai soli “volti noti” delle realtà associative locali, ha seguito con interesse anche gli interventi delle due associazioni organizzatrici.

A rendere ancora più speciale l’incontro è stato il buffet finale, composto da prodotti biologici selezionati da Gasloco e specialità tutelate dai presìdi Slow Food. Un momento conviviale che ha permesso ai presenti di assaporare in prima persona il significato concreto di “buona tavola” e di ritrovare, nel gusto autentico dei prodotti, la bellezza di una terra coltivata con cura.

(foto dell’evento)

