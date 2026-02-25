COGLIATE – Grande partecipazione ed entusiasmo per il 41° Carnevale cogliatese, che sabato 21 febbraio ha animato le vie di Cogliate con una straordinaria parata di carri allegorici, gruppi a piedi, trampolieri, flash mob e la coinvolgente esibizione delle majorette.

Anche quest’anno migliaia di persone hanno preso parte alla sfilata, colorando e riempiendo di allegria le strade cittadine. La festa si è poi conclusa al parco di via De Gasperi, dove ad attendere grandi e piccoli c’erano spettacoli di magia, laboratori creativi per i bambini, dj set e il luna park, in un’atmosfera di festa e condivisione che ha saputo coinvolgere tutta la comunità.

Numerosi i riconoscimenti assegnati per la collaborazione e l’impegno nell’organizzazione e nella realizzazione dell’evento: Avis, il corpo musicale Giuseppe Verdi (La Banda Bassotti), il centro anziani, il cdd “Il Faro”, il gruppo volontari Cogliate, il team Diamante, twirling Cesano Maderno (miglior scenografia), “Gli Sbagliati” (Le Api), il comitato genitori (Minions), “Amici dell’ape gialla” (Il Papa), “Fantasy maker” (Il Trono di Spade) e “Aiutiamoli a vivere” (La Carica dei 101). Premiate anche le migliori maschere: Inside Out, Milano-Cortina, Il Trenino Thomas, I Simpson e Super Nana, che si sono distinte per originalità, creatività e cura dei dettagli.

Il Carnevale cogliatese si conferma così un appuntamento atteso e partecipato, capace di unire tradizione, divertimento e spirito di comunità.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale? Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero + 39 3202734048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic →https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09