SARONNO – Anche quest’anno la solidarietà ha trovato casa a tavola. Venerdì 7 novembre all’oratorio Regina Pacis di Saronno si è svolta la consueta “Cassoeulata del cuore alla manera di Sarunat“, l’attesissima cena solidale organizzata da Saronno Point Odv, da sempre impegnata nell’accompagnamento gratuito dei malati oncologici verso i luoghi di cura.

L’iniziativa, diventata un appuntamento fisso nel calendario cittadino, ha riunito decine di partecipanti in un’atmosfera di amicizia, gratitudine e impegno civile. Come ogni anno, il ricavato della serata sarà destinato a sostenere il servizio di trasporto gratuito che l’associazione offre undici mesi all’anno ai pazienti che necessitano di assistenza per raggiungere gli ospedali e i centri di terapia.

Protagonista della serata è stato il cuoco Mario, affiancato dalle sue “sous-chef”, che hanno portato in tavola un menù genuino e tutto saronnese: crudo di Parma in torta verde come antipasto, l’immancabile cassoeula del Sarunat come piatto principale e, per concludere in dolcezza, i dolci Zebedei del toro al cioccolato. Il tutto accompagnato da vino rosso generoso, vino bianco, acqua, caffè e amaro alla salvia e liquirizia.

L’atmosfera conviviale ha rispecchiato perfettamente lo spirito di Saronno Point, un’associazione che da anni rappresenta un punto di riferimento per i malati oncologici e le loro famiglie. Le sue attività (dai mercatini in piazza alle vendite di libri e arance, fino alle cene benefiche) contribuiscono in modo concreto a finanziare un servizio essenziale, reso possibile grazie all’impegno costante dei volontari.

La serata si è conclusa tra applausi e sorrisi, con un sentito ringraziamento a tutti i partecipanti che, con la loro presenza, hanno contribuito a rendere possibile un successo importante per l’intera comunità.

(foto di Mario Busnelli dal profilo Facebook Amici della “Saronno Point Onlus”)

