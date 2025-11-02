CERIANO LAGHETTO – Nonostante il tempo incerto e qualche goccia di pioggia, Ceriano Laghetto si è riempita di zucche, travestimenti e tante risate per la serata più spaventosa dell’anno. La”Notte di Halloween“, organizzata dal comune in collaborazione con la biblioteca e la Consulta Dal Pozzo, ha riscosso un grande successo, coinvolgendo tantissimi bambini, famiglie e adulti in un ricco programma di iniziative a tema.

Il pomeriggio del 31 ottobre si è aperto con la “Biblioteca infestata“, una divertente caccia al tesoro tra la biblioteca e il parco del Giardinone, allestiti per l’occasione con ragnatele, pipistrelli e decorazioni da brivido. Decine di piccoli “mostriciattoli” dai 6 anni in su, accompagnati da genitori e nonni, si sono sfidati a colpi di enigmi e indovinelli, tra una risata e una merenda offerta dal comitato genitori. L’atmosfera di festa ha reso il pomeriggio indimenticabile, trasformando la biblioteca in un luogo magico e misterioso.

La serata è poi proseguita in frazione Dal Pozzo, dove al centro civico si è tenuta la tanto attesa “Cena da paura”, riservata ai bambini. Tra zucche illuminate, piatti gustosi e travestimenti fantasiosi, i piccoli ospiti hanno potuto assistere anche allo spettacolo del Mago Valery, che con i suoi trucchi e giochi di prestigio ha lasciato tutti a bocca aperta. L’entusiasmo dei bambini ha riempito la sala, confermando il successo di un evento ormai atteso ogni anno.

(foto dell’evento)

