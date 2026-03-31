SARONNO – Il debutto di Circuito Diffuso a Saronno ha superato ogni aspettativa, trasformando l’inaugurazione di sabato pomeriggio in un autentico evento collettivo. La Sala Nevera, cuore pulsante della manifestazione, si è rivelata quasi troppo piccola per contenere l’entusiasmo dei moltissimi cittadini accorsi: una partecipazione talmente massiccia che in molti hanno seguito la presentazione in piedi, a testimonianza di quanto la fotografia d’autore sappia ancora emozionare e coinvolgere il tessuto urbano.

A documentare l’energia del momento sono gli scatti di Armando Iannone, che in questa fotogallery cattura non solo le opere esposte, ma anche la grande partecipazione del pubblico. La rilevanza dell’iniziativa è stata sottolineata da una folta rappresentanza dell’amministrazione comunale: tra il pubblico erano infatti presenti Francesco Davide Licata, Maria Cornelia Proserpio, Mauro Edoardo Rotondi, Lucy Sasso e Mattia Cattaneo. Ad arricchire ulteriormente il parterre istituzionale, si è aggiunta anche la visita di Fiorenza Ricciardi, presidente della Zerbi, siglando idealmente quel dialogo profondo tra l’associazione Helianto, anima organizzatrice del progetto, e le realtà associative locali.

Il percorso espositivo, patrocinato dal comune e nato dalla sinergia con Artigianarte e il gruppo fotografico Agorà Saronno, si snoda attraverso tre sedi chiave. In Sala Nevera, i visitatori hanno potuto scoprire i mondi visivi di Sara Cattaneo, Luciana Gerletti, Armando Iannone e Marco De Scalzi, i quali hanno guidato il pubblico in un percorso emozionale svelando i segreti e la genesi dietro ogni singolo scatto.

Il viaggio prosegue poi tra le mura dell’Art Cafè, con le opere di Emanuela Bacchichetti, Francesco Favara ed Elena Barsottelli, per poi concludersi nel foyer del teatro Giuditta Pasta con la mostra “Apparenze” di Carlo Terzuolo. Mentre quest’ultima sezione resterà allestita fino al 5 maggio, le esposizioni in Sala Nevera e all’Art Cafè saranno visitabili fino al 12 aprile.

Le mostre osservano i seguenti orari: il venerdì dalle 16.30 alle 19, mentre il sabato e la domenica l’apertura è prevista dalle 10 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.

(foto di Armando Iannone)