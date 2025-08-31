SOLARO – Era steso a terra poco distante da una Fiat Punto con il parabrezza danneggiato: è questa la scena che si sono trovati davanti i primi testimoni, oggi, domenica 31 agosto, intorno alle 13.55 in corso Enrico Berlinguer. Dalle prime informazioni, sembra che si tratti di un investimento: a rimanere ferito gravemente sarebbe stato un uomo di 64 anni che stava percorrendo l’arteria in bicicletta.

Alcuni testimoni hanno raccontato di aver visto l’utilitaria ferma con il vetro anteriore infranto e l’uomo a terra, segno del possibile impatto. Sul posto si sono precipitati i mezzi del soccorso: due ambulanze e un’automedica del servizio Areu, che ha preso in carico il ferito in codice rosso. Dopo le prime cure sul posto, l’uomo è stato trasportato in ospedale.

Per i rilievi e gli accertamenti sulla dinamica è intervenuta una pattuglia dei carabinieri della compagnia di Rho. I militari stanno ricostruendo l’esatta successione dei fatti e ascoltando i testimoni presenti al momento dell’incidente.

(per le foto si ringrazia l’associazione Eroi nel quotidiano)

