LOMAZZO – Passerelle ciclopedonali appena posate e nuovi collegamenti verdi che prendono forma lungo la valle del Lura. Proseguono i lavori di riqualificazione ambientale coordinati dal Parco del Lura e finanziati con le risorse destinate ai Comuni di Lomazzo, Bregnano e Rovellasca come misure compensative legate alla realizzazione del Sistema Autostradale Pedemontano Lombardo, a fronte degli impatti ambientali generati dall’infrastruttura viabilistica.

I progetti interessano parchi e territori comunali attraversati dalla nuova arteria, con l’obiettivo di rafforzare i sistemi ambientali nord-sud e sostenere il corridoio est-ovest della Greenway, in continuità con il disegno territoriale già avviato. I tre Comuni hanno scelto una progettazione unitaria, coerente con il masterplan “Un parco per la città infinita”, che aveva definito la visione della Greenway e delle misure compensative collegate.

L’insieme degli interventi mira a creare una rete integrata di percorsi e connessioni lungo la valle del Lura, mettendo in relazione aree verdi, zone rurali e centri abitati, favorendo una mobilità lenta, sostenibile e accessibile.

Nei giorni scorsi, a Lomazzo, sono state varate due passerelle ciclopedonali: una su via Cavour con luce di 15 metri e una sulla SP32 con luce di 38 metri. Le opere rientrano nel progetto che collega il parco dell’ex cotonificio Somaini – Parco Scientifico Tecnologico Como Next – con la stazione ferroviaria, il polo scolastico e le aree agricole del Parco del Lura verso Cascina Braghe e Manera, lungo l’asse storico della Strada Cavallina – Strada Luganese. Le passerelle sfruttano il naturale dislivello tra strade e campi, riducendo la lunghezza delle rampe e migliorando l’integrazione paesaggistica.

L’investimento complessivo sui tre territori comunali ammonta a circa 2,7 milioni di euro, di cui circa 1,5 milioni destinati ai lavori.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09