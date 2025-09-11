SARONNO – Domenica 7 settembre il gruppo Sportivo Robur Calcio 1919 ha vissuto un momento speciale. Nel centro sportivo Ugo Ronchi, infatti, dalla mattina fino al pomeriggio si è svolta la festa per la presentazione ufficiale delle squadre del gruppo sportivo Robur per la stagione 2025/2026. Atleti, allenatori, dirigenti, famiglie e tifosi, tutti insieme a testimoniare la forza di un progetto che cresce anno dopo anno, fanno sapere dalla società.

“Non posso che esprimere orgoglio per l’entusiasmo e la serietà con cui i nostri ragazzi si preparano a vivere la stagione che ci attende”, afferma il Presidente del Gs Robur, Andrea Maria Basilico.

“La Robur 1919 non è soltanto calcio, è scuola di vita, è rispetto delle regole, è passione e sacrificio. Il mio invito a tutti – continua il presidente Basilico – è quello di affrontare le sfide con coraggio, determinazione e spirito di squadra. Ogni vittoria sarà frutto dell’impegno quotidiano, ogni difficoltà sarà occasione di crescita.”

C’è spazio anche per i ringraziamenti per tutto il mondo Gs Robur da parte di Basilico: “Ringrazio i dirigenti, gli allenatori e i collaboratori che rendono possibile questo percorso e, soprattutto, le famiglie che ci affidano i loro figli: il nostro compito è crescere atleti, ma soprattutto persone migliori. La stagione è appena iniziata, facciamola diventare indimenticabile. Forza Robur”.

