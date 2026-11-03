ORIGGIO – Grande partecipazione anche quest’anno per la festa di Halloween organizzata da ProLoco, GasLoco Origgio e Commercianti Origgesi, che ha richiamato nelle vie del paese tantissimi bambini, ma anche genitori, adulti e amici, tutti coinvolti nell’atmosfera della serata. Il ritrovo è stato nel cortile di Villa Borletti, dove vampiri, streghe e scheletri hanno dato il via tra le vie del paese e le numerose attività commerciali aderenti, facilmente riconoscibili dalle zucche intagliate e illuminate esposte all’esterno delle vetrine.

Altro punto allestito in Corte Fabbrica, dove diavoletti e teschi hanno accolto i piccoli partecipanti distribuendo altri dolci e caramelle alle immancabili grida di “Dolcetto o scherzetto?”. Non sono mancati i momenti dedicati alle fotografie: i partecipanti hanno potuto scattare selfie in costume all’interno della grande zucca allestita per l’occasione oppure farsi immortalare insieme ai personaggi mostruosi interpretati dai volontari di ProLoco e GasLoco Origgio.

A confermare la soddisfazione per la riuscita dell’evento è Alessandro Ciceri, commerciante e fiduciario per Origgio di Confcomm Saronno, che sottolinea il valore della collaborazione e della partecipazione collettiva: “Il successo della serata è merito delle attività commerciali che hanno aderito o che hanno voluto contribuire alla realizzazione dell’iniziativa. Un ringraziamento speciale va a ProLoco e GasLoco Origgio, sempre attivi e disponibili nella preparazione delle scenografie, dei costumi e delle splendide zucche intagliate. Altro merito va a tutte le famiglie e a coloro che hanno partecipato, contribuendo a rendere la serata divertente e coinvolgente, soprattutto per i numerosissimi bambini presenti”.

Lo sguardo è già rivolto al prossimo anno, con nuove idee e propositi per continuare a far crescere l’iniziativa e migliorarla ulteriormente, in particolare per quanto riguarda le proposte di intrattenimento. Un appuntamento ormai atteso, che dimostra ancora una volta quanto la collaborazione tra associazioni, commercianti e cittadini possa contribuire a rendere vivo il paese e a creare occasioni di incontro e divertimento per tutta la comunità.

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