SARONNO – Grande partecipazione ed entusiasmo hanno caratterizzato la festa di Halloween organizzata dal Cag Tam Tam insieme all’associazione Il Gabbiano Odv. Fin dal pomeriggio tante famiglie hanno raggiunto via Avogadro con costumi, parrucche e colori che hanno dato una forte atmosfera alla giornata.

L’appuntamento è iniziato alle 17 con lo spettacolo del mago Matteo. L’equipe educativa ha ringraziato apertamente l’artista per il suo contributo e ha voluto sottolineare la presenza della Croce rossa impegnata nel trucca bimbi, un servizio che ha coinvolto tantissimi piccoli partecipanti. Un ringraziamento speciale è arrivato anche per dj Steve, protagonista della selezione musicale del finale di serata.

I ragazzi del Tam Tam hanno avuto un ruolo centrale. Si sono occupati dell’accoglienza, hanno sostenuto il flusso della sfilata e hanno animato il gran finale, invitando i bambini a ballare e divertirsi. L’equipe ha messo in evidenza il loro impegno, definendolo determinante per la riuscita della serata.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09