SARONNO – Creatività e spirito di squadra tutto in lingua inglese: al plesso Vittorino da Feltre di Saronno fervono i preparativi per Halloween, con un progetto che coinvolge tutti i bambini in attività tra musica, lavoretti e un concorso a premi. L’iniziativa, che ogni anno riscuote grande successo tra gli alunni, punta a unire divertimento e apprendimento in un ambiente inclusivo, valorizzando la fantasia e la collaborazione. Tutti i bambini saranno protagonisti di momenti di festa nell’auditorium dell’istituto, tra balli, canti e attività a tema. Insieme alle maestre, realizzeranno anche lavoretti ispirati ad Halloween, dando spazio alla creatività e alla voglia di condividere un’esperienza con i compagni.

Uno degli appuntamenti più attesi è il concorso a premi che coinvolge gli alunni delle classi quarte e quinte. Come da tradizione, i bambini delle quarte si cimenteranno nella realizzazione di disegni spaventosi e originali, mentre quelli delle quinte daranno vita a zucche mostruose, mettendo alla prova ingegno e fantasia. I lavori vengono realizzati a casa, organizzandosi in piccoli gruppi per condividere idee, mettere in campo le proprie abilità e trasformare materiali diversi in creazioni a tema. Una sfida che non premia soltanto l’originalità, ma offre anche un’occasione per imparare a collaborare, confrontarsi e lavorare insieme verso un obiettivo comune.

Ora non resta che attendere il verdetto del concorso per scoprire quali saranno i disegni più terrificanti e le zucche più sorprendenti.

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