SARONNO – Un fine settimana all’insegna di Halloween, tra travestimenti, giochi, sport e iniziative per le famiglie. Grande partecipazione agli appuntamenti organizzati a Saronno, Lazzate e Cogliate, dove bambini e adulti hanno animato piazze, centri storici e impianti sportivi. Un successo testimoniato anche dalle numerose fotografie scattate durante le manifestazioni, tra costumi originali, atmosfere da brivido e momenti di divertimento.

Saronno, Halloween si festeggia anche giocando a softball

Al campo di via De Sanctis, il Saronno Softball e Baseball ha salutato la stagione 2026 con il tradizionale torneo amatoriale di Halloween. Un appuntamento all’insegna dell’allegria, con giocatori e partecipanti rigorosamente in maschera, pronti a sfidarsi sul diamante delle campionesse d’Europa.

Una sola regola, decisamente particolare: per poter scendere in campo bisognava indossare un costume a tema, altrimenti si veniva dichiarati «out». Tra streghe, travestimenti e battute, il torneo ha rappresentato un’occasione per ritrovarsi e concludere l’annata sportiva in un clima di festa.

Festa di Halloween anche con la Robur Basket

Sempre a Saronno, grande entusiasmo per il Robur Halloween Party, organizzato in occasione dell’appuntamento cestistico al PalaRonchi di via Colombo, con il coinvolgimento dei piccoli atleti e delle loro famiglie.

Giochi, sorrisi e attività hanno accompagnato una serata nella quale i bambini sono stati protagonisti dentro e fuori dal parquet. La società ha sottolineato la soddisfazione per la partecipazione e per i numerosi messaggi di apprezzamento ricevuti, ringraziando in particolare i genitori che hanno collaborato volontariamente all’organizzazione. Un’iniziativa pensata non soltanto per festeggiare Halloween, ma anche per rafforzare il senso di appartenenza alla comunità sportiva della Robur.

Lazzate e Cogliate, centri storici in festa

Halloween ha richiamato numerosi partecipanti anche nei centri storici di Lazzate e Cogliate, trasformati per l’occasione in luoghi di festa, tra maschere, allestimenti a tema e iniziative dedicate soprattutto ai più piccoli.

Particolarmente significativo il bilancio di Cogliate, dove secondo le stime diffuse dal sindaco Andrea Basilico sono state superate le 3 mila presenze, con famiglie e visitatori arrivati anche da fuori paese.

«Una marea di famiglie e bambini ha popolato il nostro centro storico», ha commentato il sindaco, parlando di una serata capace di regalare sorrisi soprattutto ai più piccoli.

Tra le attrazioni più apprezzate il percorso mostruoso realizzato dall’associazione Elena e i Cavalli, con il coinvolgimento di oltre cinquanta figuranti impegnati per settimane nella preparazione dell’evento, e la casa mostruosa allestita da Ecolandia Aps.

Il sindaco ha ringraziato le associazioni, il Gruppo Volontari Cogliate, le organizzazioni di protezione civile, la Croce Rossa delle Alte Groane e tutti coloro che hanno contribuito all’organizzazione, alla sicurezza e alla pulizia degli spazi pubblici.

Il bilancio del fine settimana è dunque quello di un Halloween vissuto con entusiasmo in tutto il Saronnese, grazie all’impegno delle associazioni, delle società sportive e dei volontari. Dalle piazze ai campi da gioco, tante occasioni per stare insieme, con i bambini protagonisti assoluti delle iniziative.

Nella fotogallery, alcuni momenti delle feste di Halloween organizzate a Saronno, Lazzate e Cogliate.

02112026