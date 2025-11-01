SARONNO – Nessuno, né i bimbi al pomeriggio né gli adulti alla sera, ha rinunciato al travestimento: dal semplice trucco ai costumi completi. Anche il pubblico ha contribuito a creare l’atmosfera di Halloween in Villa Gianetti.

Venerdì 31 ottobre la villa è diventata un set di storie e suggestioni: nel giardino, “Halloween a caccia di mostri” ha coinvolto i bambini dai 7 ai 10 anni con giochi e indizi, in collaborazione con l’associazione Energie Colorate, dalle 15,30 alle 17.

In serata, le visite guidate hanno svelato sale e memorie della casa: due turni, 20,45–21,30 e 21,45–22,30, a cura del musicologo Giorgio Appolonia con l’Associazione Cantastorie. Le “incursioni” del fantasma di Giuditta Pasta, interpretato dal soprano Giusy Colombi, hanno aggiunto brividi e musica.

La nostra fotogallery racconta volti dipinti, mantelli, cappelli da strega e sorrisi: un percorso tra laboratori, curiosità e scoperte, che conferma Villa Gianetti come cuore della vita culturale cittadina.

(per le foto si ringrazia anche Armando Iannone)

