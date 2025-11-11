LOMAZZO – Grande successo di pubblico e di emozione martedì 4 novembre al Teatro Rocchetta di Lomazzo. Dopo un anno di intenso lavoro, l’associazione Helianto, in collaborazione con il Comune di Lomazzo, ha portato in scena Grammamanti, il monologo della celebre sociolinguista Vera Gheno.

La serata è stata introdotta dal presidente di Helianto, Claudio Pagelli, insieme alla consigliera comunale del comune di Lomazzo, Mariangela Vitale.

Davanti a una platea gremita — 147 persone presenti — Vera Gheno ha saputo emozionare e coinvolgere il pubblico, accompagnandolo in un viaggio tra parole, pensieri e sentimenti.

Il monologo, articolato in quattro parti, è stato intervallato dalle letture degli attori di Helianto, Chiara Angaroni e Simone Giarratana, che hanno interpretato testi scelti dalla stessa autrice.

Al centro dello spettacolo, il potere della parola e il suo legame profondo con il concetto di amore: perché, come ha ricordato la Gheno, “le parole sono una storia d’amore”. Le parole che usiamo dicono molto di noi, e attraverso di esse costruiamo il mondo che abitiamo. La parola è un atto identitario, ed è profondamente democratica.

