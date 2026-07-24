CISLAGO – Una mattinata dedicata alla scoperta del mondo delle unità cinofile da soccorso nell’ambito del progetto “Ci sto a fare fatica”. Su proposta del Comune di Cislago, la Protezione civile di Cislago ha aderito all’iniziativa coinvolgendo le proprie unità K9 in un’attività teorica e pratica rivolta ai giovani partecipanti.

L’incontro si è aperto con una sessione introduttiva durante la quale i volontari hanno spiegato che un’unità cinofila da soccorso è composta da un “binomio”, formato dal cane e dal conduttore, che opera in perfetta sintonia. Ai ragazzi è stato illustrato anche il ruolo dei cani come veri e propri “sensori biologici”, in grado di individuare le tracce biochimiche che ogni persona rilascia costantemente nell’ambiente. Per verificare quanto appreso, i partecipanti hanno risposto a un questionario con otto domande dedicate agli aspetti tecnici e operativi del soccorso cinofilo, tra cui la differenza tra la ricerca in superficie e quella su macerie.

La seconda parte della mattinata si è svolta al Parco Magenta, dove il gruppo che ha completato il test con maggiore rapidità e precisione ha potuto ricoprire per primo il ruolo di figurante durante le esercitazioni. I ragazzi hanno così assistito a dimostrazioni di ricerca sul campo, osservando i cani all’opera tra la vegetazione e la loro capacità di individuare il cosiddetto “cono d’odore”.

L’iniziativa ha suscitato grande interesse: i partecipanti hanno rivolto numerose domande ai volontari, incuriositi dalle capacità operative e dall’agilità dei cani da soccorso, caratteristiche che consentono loro di raggiungere aree difficilmente accessibili all’uomo. La giornata si è conclusa nella sala comunale con la consegna degli attestati di partecipazione ai ragazzi coinvolti nel progetto.

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