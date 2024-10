SARONNO – C’è anche un cuore di Saronno dietro al successo del recente Open day “In viaggio per il futuro” di Fnm, Ferrovienord e Trenord che si è svoltotra la stazione di Milano Cadorna e gli impianti di Milano Fiorenza e Novate Milanese domenica 20 ottobre.

Si tratta del risultato di una collaborazione ormai consolidata che da ottimi risultati ed è apprezzatissima dai cittadini. Mentre Trenord organizzava il suo primo treno storico, nel settembre 2023, la ProLoco di Saronno, Gruppo Saronno Una Volta, aveva chiesto di utilizzare lo stesso treno per una manifestazione che si sarebbe svolta a Saronno. Da Milano a Saronno i figuranti saronnesi hanno animato con la loro presenza la vettura e tra un canto e un racconto sono giunti a destinazione.

Questa cosa è piaciuta molto e da quel giorno ad oggi tutte le uscite del treno storico di Trenord sono accompagnate dalle esibizioni del gruppo Saronno una volta: “Cantiamo, balliamo, raccontiamo storie e aneddoti così il viaggio da Milano a Como o da Milano a Laveno diventa coinvolgente e un vero tuffo nel passato di inizio Novecento”. Un successo che si è ripetuto anche in occasione dell’open day e che è stato apprezzatissimo dai partecipanti.

LA STORIA

Il gruppo storico Saronno una Volta della Pro Loco si è costituito come continuità al gruppo di volontari delle associazioni saronnesi che per 20 anni hanno animato la festa delle associazioni a Saronno. Dopo il Covid l’amministrazione comunale ha scelto di proseguire la festa senza l’apporto della rievocazione storica. È stata una coincidenza che, prima il Museo MILS e poi Trenord, hanno chiesto la collaborazione ai viaggi d’ epoca turistici. Da allora i figuranti animano il viaggio in treno su tutte le carrozze con performance teatrali musicali e di intrattenimento: dalla cantante lirica Toti Dal Monte a Luigi Pirandello, dalla scrittrice varesina Liala alla comasca Carla Musa Porta. Il tutto condito sulle allegre note di una fisarmonica targata 1937 e i giochi di prestigio del mago Tony Slydini.

