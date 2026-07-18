SARONNO – Un piccolo sasso può regalare un sorriso e mettere in moto una catena di gentilezza. È l’idea dei ragazzi del Centro di aggregazione giovanile “Tam Tam”, che nei giorni scorsi hanno realizzato e nascosto in diversi punti della città decine di “sassi gentili”, dipinti a mano con colori vivaci, personaggi, emoji e messaggi positivi.

Accompagnati dagli educatori, i giovani del centro hanno trasformato semplici pietre in piccoli oggetti da scoprire passeggiando per Saronno. Tra i soggetti realizzati ci sono volti sorridenti, il sole, angurie, cuori, stelle, personaggi dei cartoni animati, una roulotte, una fetta di pizza e tanti altri disegni nati dalla fantasia dei ragazzi.

L’iniziativa si ispira al movimento dei “kindness rocks”, diffuso in molti Paesi, che invita a lasciare piccoli messaggi di positività negli spazi pubblici. Ogni sasso trovato non è pensato per essere conservato, ma per continuare il suo viaggio.

Sul retro di alcune pietre compare infatti un invito preciso: “Fai la foto, taggaci su Instagram @cag.tamtam e nascondimi”, accompagnato dall’hashtag #cagtamtam. Chi trova uno dei sassi può quindi fotografarlo, condividere lo scatto sui social e poi lasciarlo in un nuovo luogo della città, permettendo a un’altra persona di vivere la stessa sorpresa.

L’obiettivo è semplice: diffondere buonumore attraverso un gesto spontaneo e coinvolgere tutta la comunità in una sorta di caccia al tesoro della gentilezza. Un’iniziativa che unisce creatività, socialità e partecipazione, invitando grandi e piccoli a osservare con più attenzione ciò che li circonda.

Adesso la sfida passa ai saronnesi: occhi aperti durante le passeggiate. Tra una panchina, un’aiuola o un muretto potrebbe nascondersi uno dei coloratissimi “sassi gentili” del Cag Tam Tam, pronto a strappare un sorriso e a proseguire il suo viaggio di mano in mano.

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