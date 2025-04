FAGNANO OLONA – Alle 17 di questo pomeriggio i vigili del fuoco sono intervenuti sul territorio del comune di Fagnano Olona in via Tenore per soccorrere un cane caduto all’interno di una fossa biologica di un’allevamento ormai dismesso.

Dopo un minuzioso lavoro per non ferire e spaventare l’animale, sono riusciti a trarlo in salvo. Tobia ( il nome del cagnolino) è stato poi affidato ai proprietari che abitano li vicino.

(foto: alcune fasi dell’intervento compiuto questo pomeriggio dai vigili del fuoco nel caseggiato di via Tenore a Fagnano Olona per salvare il cagnolino Tobia, che era finito all’interno di una fossa bilogica di un allevamento, una struttura ormai dismessa. L’operazione di salvataggio da parte dei pompieri ha avuto esito positivo)

