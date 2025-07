CARONNO PERTUSELLA – L’edizione 2025 della mezzanotte bianca ha visto ancora una volta una grande partecipazione di pubblico, trasformando il centro cittadino in un vivace crocevia di musica, cultura, intrattenimento e prevenzione. Tra i protagonisti silenziosi ma fondamentali dell’evento, i volontari dell’Anc (associazione nazionale carabinieri), che hanno garantito presenza costante e supporto operativo per tutta la durata della manifestazione.

Dodici operatori e quattro mezzi di servizio hanno affiancato per dodici ore le forze dell’ordine (carabinieri e polizia locale), assicurando controllo e assistenza lungo l’area interessata, in un’azione congiunta volta a tutelare la sicurezza dei visitatori e degli espositori. Tra le attività curate dai volontari Anc, anche un presidio informativo con gazebo, corredato da materiale divulgativo e da un’interessante proposta esperienziale: due tappeti in pvc su cui i partecipanti potevano camminare indossando speciali visori che simulano gli effetti dell’alcol o delle sostanze stupefacenti. L’obiettivo era quello di far comprendere, attraverso la pratica, quanto sia pericoloso mettersi alla guida in condizioni di alterazione: uscire dal tracciato o colpire un birillo poteva suscitare qualche risata tra amici, ma serviva a ricordare che nella realtà le conseguenze possono essere drammatiche.

Non è mancato il coinvolgimento dei più piccoli grazie a un circuito stradale realizzato per mini quad elettrici. L’attività, resa possibile dal contributo economico della pro Loco di Caronno e dall’intervento di una ditta specializzata, ha offerto ai giovani partecipanti l’opportunità di divertirsi imparando. Gli agenti della polizia locale, infatti, hanno affiancato l’esperienza con un momento educativo, illustrando le regole base del codice stradale e il significato della segnaletica. Il percorso era gratuito e senza limiti di tempo, trasformandosi in un’attrazione molto apprezzata da famiglie e bambini.

Il gazebo dell’associazione è stato visitato da un flusso continuo di persone, incuriosite non solo dalle attività proposte nella serata, ma anche dal lavoro che i volontari Anc portano avanti durante l’anno. In particolare, numerosi cittadini hanno espresso interesse e apprezzamento per l’impegno formativo offerto nelle scuole caronnesi e nei comuni limitrofi: nell’ultimo anno scolastico, infatti, sono state donate oltre 380 ore/uomo a progetti didattici differenziati per età e tematiche, con l’obiettivo di sensibilizzare i giovani su sicurezza, legalità e responsabilità civica.

(foto dal profilo Facebook di Giovanni Salafia)

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09