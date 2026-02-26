SARONNO – Si è svolta ieri allo Ial di Saronno, la seconda edizione dell’Iftar, un momento di incontro e condivisione che ha coinvolto studenti, docenti, famiglie e rappresentanti delle istituzioni. L’iniziativa, organizzata dalla docente Erika Perna, si conferma come un appuntamento significativo nel percorso educativo e interculturale della scuola.

La serata si è aperta con un momento particolarmente sentito: la preghiera che precede la rottura del digiuno, sottolineata come passaggio fondamentale non solo dal punto di vista religioso, ma anche come gesto di raccoglimento e rispetto reciproco. Un’occasione che ha permesso a tutti i presenti di comprendere più a fondo il valore spirituale del Ramadan.

Tra gli interventi istituzionali e culturali, hanno preso la parola Saif Eddine e la sindaca Ilaria Pagani, che hanno rimarcato l’importanza di iniziative come questa nel rafforzare il dialogo tra culture e nel costruire una comunità più coesa e consapevole. Alla serata hanno partecipato anche il vicesindaco Mattia Cattaneo e il presidente del consiglio comunale Francesco Licata.

Un momento particolarmente emozionante è stato la proiezione di un video di ringraziamento, dedicato ai volontari e alle madri degli studenti che hanno cucinato il cibo per l’Iftar. Un gesto semplice ma potente, che ha messo in luce il lavoro spesso silenzioso di chi contribuisce concretamente alla riuscita di eventi di questo tipo.

La seconda edizione dell’Iftar all’Ial di Saronno si chiude così con un messaggio chiaro: la scuola può essere uno spazio privilegiato di dialogo, dove tradizioni diverse non solo convivono, ma si raccontano e si arricchiscono a vicenda.

