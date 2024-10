SARONNO – Animazione, musica, balli e tante associazioni in centro città: nella scorsa domenica 6 ottobre, la terza edizione di Idee in corso ha animato, dalle 10 alle 18, il centro storico cittadino. Piazza Schuster, vicolo del Caldo, piazza De Casperi, piazza Libertà, piazza Volontari del sangue e corso Italia si sono colorate con gli stand di associazioni culturali, ma anche golosità, punti ristoro e aree giochi con animazioni e laboratori per i più piccoli. Non sono mancate le dimostrazioni dei ragazzi e allievi delle associazioni sportive.

La manifestazione pone l’attenzione sulle associazioni cittadine e le realtà culturali, profit e no profit, che svolgono attività formativa e di intrattenimento, per conoscere quanto il territorio ha da offrire al cittadino. Alla manifestazione anche il fotografo saronnese Armando Iannone, che racconta l’evento attraverso la sua macchina fotografica.

(foto di Armando Iannone)