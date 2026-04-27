La città di Saronno ha celebrato il 25 aprile con una partecipazione intensa e corale, documentata negli scatti di Armando Iannone che ha immortalato i momenti più significativi della ricorrenza: dalla solennità della funzione religiosa alla vivacità del corteo, fino alla commozione davanti ai monumenti cittadini.

Le celebrazioni hanno preso il via in Piazza Libertà con il tradizionale alzabandiera, alla presenza delle autorità e delle rappresentanze d’arma. Dopo la funzione religiosa officiata dal prevosto monsignor Giuseppe Marinoni, la città si è messa in marcia. Il corteo, scandito dalle note della banda e dal canto di “Bella ciao”, è diventato un mosaico di messaggi universali: in prima linea l’arazzo per la pace portato dalle donne e gli striscioni contro i conflitti attuali, seguiti dalle bandiere dell’Europa, dell’Ucraina e della Palestina.

La sfilata ha raggiunto il parco Salvo D’Acquisto in viale Rimembranze per la deposizione delle corone. Qui, l’omaggio al monumento dedicato al Vicebrigadiere e ai Caduti saronnesi per la Libertà è stato accompagnato da riflessioni profonde sul valore democratico: Maria Bastanzetti ha messo in guardia contro la sottovalutazione dei pericoli che minacciano le libertà conquistate, richiamando la responsabilità collettiva nel proteggere i diritti. La sindaca Ilaria Pagani, ricordando con affetto la partigiana Bruna Ivonne Trebbi scomparsa recentemente, ha ribadito come l’amministrazione debba farsi garante di coesione sociale e giustizia, sottolineando che “la libertà non è per sempre”.

Uno dei momenti più toccanti, catturato dall’obiettivo di Iannone, è stata la presenza di Aurelio Legnani. A 99 anni, il partigiano “Gatto” ha voluto partecipare attivamente, omaggiando con un gesto floreale la sindaca e Maria Bastanzetti.

La giornata non si è conclusa con la cerimonia ufficiale: un secondo corteo, organizzato dal comitato antifascista saronnese, si è snodato lungo via Verdi e Corso Italia. Questa appendice alla manifestazione ha ribadito l’urgenza dei temi della pace e dell’antifascismo, chiudendo una mattinata segnata da una forte impronta identitaria e civile.

(foto di Armando Iannone)

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