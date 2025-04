ORIGGIO – Alla Fiera del bestiame di Origgio, domenica 27 aprile, tantissimi visitatori hanno vissuto una giornata intensa tra cavalli, motori, buon cibo e divertimento per tutta la famiglia. Dopo l’apertura dei cancelli alle 8, la mattina è stata animata dalle prime competizioni di pole bending, una spettacolare prova di agilità tra cavallo e cavaliere, e dal raduno di truck, che ha affascinato grandi e piccoli con imponenti mezzi personalizzati.

Nel pomeriggio, il momento clou è stato il barrel racing, disciplina equestre ad alta velocità che ha entusiasmato il pubblico con gare adrenaliniche e spettacolari. Gli stand gastronomici hanno accompagnato la giornata fino alla sera, concludendosi in allegria con uno spettacolo musicale.

(foto dell’evento)

