SARONNO – Il cantiere del nuovo collegamento ferroviario tra il Terminal 2 dell’aeroporto di Milano Malpensa e la linea ferroviaria del Sempione, alternativa a quella attuale che passa da Saronno, avanza con la conclusione degli ultimi interventi di finitura che riguardano le uscite di sicurezza, la sistemazione delle viabilità collegata ai lavori e la cura del verde. “Sono conclusi tutti i lavori che riguardano l’impiantistica ferroviaria dell’intero tracciato” fanno sapere dall’ente ferroviario.

L’opera – il cui progetto è promosso da Regione Lombardia e Ferrovienord – rappresenta il completamento dell’accessibilità ferroviaria da Nord a Malpensa. I lavori sono realizzati da Salc Spa.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui →

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:☑️ Su: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048☑️ Su: cerca il canaleo clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn ☑️ Oppure entra nel nostrocon un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09

(foto: alcune immagini delle opere in corso di svolgimento)

06102025