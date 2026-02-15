SARONNO – Il caso dello straniero che viveva nella baracca abusiva alla Cascina Colombara è stato al centro di un lungo servizio, di quasi 10 minuti, nella trasmissione della prima serata di Rete Quattro “Fuori dal coro”, diretta da Mario Giordano. È proprio il giornalista conduttore a introdurre il servizio che si inserisce nel filone “Chi ferma i violenti?”.

Il servizio riassume la vicenda dalla costruzione della baracca allo sgombero, con l’intervista alla saronnese minacciata e aggredita dall’uomo. Giornalista e troupe entrano nel capannone dove vive al momento lo straniero trovando diverse armi. Nell’intervista l’uomo ripete le minacce alla saronnese. La donna, in collegamento con Giordano, al termine della messa in onda del servizio registrato a Saronno conferma la sua paura rimarcando come non solo non voglia più uscire di casa ma anche come sia certa che l’uomo la voglia uccidere.

Il servizio mostra sia il fermo dello straniero ad opera dei carabinieri sia la visita della troupe in Municipio con la sindaca Ilaria Pagani e il comandante della polizia locale Claudio Borsani. Entrambi spiegano lo sgombero e gli altri interventi fatti finora e rimarcano di non avere altri strumenti per intervenire. Terminato il collegamento con la saronnese vittima dell’aggressione e dei vandalismi, Giordano rilancia due volte l’appello delle istituzioni ad intervenire “prima che sia troppo tardi”.

